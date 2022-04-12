قتيل على الأقل بعد انفجار مركز لحركة أمل قرب صيدا بجنوب لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤولون في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، مقتل شخص على الأقل، وإصاية 7 في انفجار بمركز للكشافة لحركة أمل الشيعية قرب صيدا بجنوب لبنان.



واضافت المصادر ان الانفجار دمر المبنى، فيما يعكف أفراد من الجيش على البحث وسط الأنقاض لانتشال أي ضحايا آخرين، كما دمر الانفجار مبنى البلدية القريب.

وقال مصدر أمني إن الانفجار لم يكن عملاً تخريبياً، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وضرب انفجار كبير في 10 ديسمبر (كانون الأول) مخيم للفلسطينيين في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان، وأسفر عن إصابة نحو 12 شخصاً.