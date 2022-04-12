وكالة: نصف أراضي أوكرانيا في حاجة إلى التطهير من الألغام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقول السلطات الأوكرانية إن نحو نصف منطقة الأراضي في البلاد في حاجة إلى تطهير من الألغام التي تركتها القوات الروسية، وهو ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المزارعون في زراعة المحاصيل في وقت حرج في الموسم، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الإثنين.



وقال أوليه بوندار رئيس قسم المفرقعات وإزالة الألغام بهيئة الطوارئ الحكومية أثناء إحاطة بالفيديو الإثنين، إن المنطقة البالغ مساحتها تقريبا 300 ألف كيلو متر مربع (116 ألف ميل مربع )، التي تحتاج إلى تطهير "تعادل تقريباً نصف مساحة البلاد".

وأضافت السلطات أن روسيا استخدمت الذخائر العنقودية التي ينتثر منها آلاف العناصر المتفجرة فوق مناطق كبيرة.

ويكافح الآن المزارعون في أوكرانيا - وهي موردة كبرى للذرة وزيت عباد الشمس - من أجل زراعة محاصيل الربيع بسبب الحرب وخطر الألغام وأيضاً بسبب نقص الوقود والأسمدة. وأدى هذا إلى توقعات بانخفاض ضخم للحصاد هذا العام.

وحذر الرئيس فولوديمير زيلنسكي أخيراً من أن القوات الروسية تقصف مواقع تخزين الحبوب والوقود في البلاد ، التي تحصل على نحو 40% من ناتجها المحلي الإجمالي من صادرات مثل هذه السلع.

يشار إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير (شباط) الماضي تسبب في ارتفاع أسعار القمح عالمياً، لأنهما من كبار المصدرين للقمح عاليماً.

وبلغت صادرات روسيا 8.8 مليارات دولار عام 2021.

كما تعرف أوكرانيا، بأنها "سلة الخبز" في أوروبا، وهى خامس أكبر مصدر للقمح في العالم