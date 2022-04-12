موسكو قلصت حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي قبل الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت إليفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي في تقريرها السنوي أمام البرلمان الإثنين إن روسيا لديها احتياطيات كافية من اليوان الصيني والذهب حتى بعد فرض الولايات المتحدة وحلفائها للعقوبات على احتياطيات روسيا من الدولار والعملات الغربية الأخرى.



وذكر البنك المركزي الروسي أنه بعد سنوات من العمل على تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية في احتياطي النقد الأجنبي لدى روسيا، قلص البنك حصة الدولار إلى 10.9% فقط من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي حتى أول يناير (كانون الثاني) الماضي مقابل 21.2% في أول يناير (كانون الثاني) 2021 . في المقابل زادت حصة اليورو من 29.2 % إلى 33.9% خلال الفترة نفسها.

كما زادت حصة اليوان الصيني من 12.8% إلى 17.1% وتراجع الذهب بنسبة طفيفة إلى 21.5% خلال الفترة نفسها.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضت عقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وتضمنت العقوبات فرض قيود على وصول البنك المركزي الروسي إلى احتياطياته من النقد الأجنبي لدى المؤسسات المالية غير الروسية. وأدت العقوبات إلى تجميد احتياطيات بقيمة 642 مليار دولار.

وقالت نابيولينا إن "هذا الموقف الصادم الاستئنائي سيؤدي إلى تغييرات واسعة النطاق... العملية الصعبة للتكيف مع الظروف الجديدة ستؤدي حتماً إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي لكن الاقتصاد الروسي سيتمكن من العودة إلى النمو".