أوكرانيا تتهم موسكو بحجز كثير من المدنيين في السجون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اتهمت نائب رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، روسيا، الإثنين، باحتجاز مدنيين ، بينهم صحفيون ونشطاء ومسؤولون منتخبون ، في سجون على الأراضي الروسية.



وقالت فيريشتشوك في تصريحات تلفزيونية: "لدينا الكثير من القساوسة والصحفيين والنشطاء ورؤساء البلديات والمدنيين عموماً موجودون في السجون، ليس على سبيل المثال، حتى على أراضي أوكرانيا ولكن في (مناطق) كورسك وبريانسك وروستوف (في روسيا)... إنهم محتجزون قسرياً".

ونفت روسيا مراراً استهداف المدنيين.

ولم يتسن لرويترز تأكيد الاعتقالات على الفور.