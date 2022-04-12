لزيادة دعم برلين لأوكرانيا.. مظاهرة قبالة السفارة الألمانية في ليتوانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نظم أكثر من 100 شخص مسيرة قبالة السفارة الألمانية في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، لمطالبة الحكومة الألمانية بزيادة دعمها لأوكرانيا.



وذكرت تقارير إعلامية ليتوانية أن المتظاهرين طالبوا ألمانيا، اليوم الإثنين، بوقف واردات الطاقة من روسيا وبتوريد المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي عمل رمزي، قام المتظاهرون بتشغيل نغمات المنبه من هواتفهم المحمولة قبالة البعثة الدبلوماسية الألمانية كإشارة إلى إيقاظ برلين.

وحمل العديد من المشاركين في المسيرة أعلاما أوكرانية ،وبعضهم حمل لافتات كما أظهرت صور على الإنترنت.

وشارك في المظاهرة فيتاوتاس لاندسبرجيس، أول رئيس لليتوانيا، بعد استعادة البلاد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق عام 1990.

وأفادت التقارير بأن السفير الألماني ماتياس زون تحدث مع المتظاهرين الذين كانت البعثة الدبلوماسية تواصلت معهم في وقت سابق، وكتب السفير على فيسبوك:" أنتم تظهرون موقفاً نرغب فيه جميعاً بشكل مشترك وهو أن تنتهي حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين غير المبررة على جار أوروبي ذي سيادة".

كانت ألمانيا وردت حتى الآن إلى أوكرانيا صواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وبنادق آلية. وعرضت شركة راينميتال توريد 50 دبابة قتالية طراز ليوبارد1 إلى أوكرانيا.

ووصلت فاتورة الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا إلى 186 مليون يورو حتى نهاية مارس(آذار)الماضي.