رئيس البرلمان الروسي يدعو لتجريد "الخونة" من جنسيتهم.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اقترح رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) الإثنين تجريد "الخونة" المعارضين للحرب في أوكرانيا من جنسيتهم، مشيراً كمثال إلى صحافية رفعت لافتة ضد التدخل.



وقال فياتشيسلاف فولودين: "الغالبية العظمى من مواطنينا يدعمون العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهم يدركون ضرورتها لأمن بلدنا وأمتنا. ولكن هناك أيضاً من يتصرفون بجبن وخيانة".

وأضاف المسؤول عبر قناته في تطبيق تلغرام "للأسف، لا يوجد إجراء لسحب جنسية هؤلاء المواطنين في الاتحاد الروس ومنع دخولهم إلى بلادنا. ربما يكون ذلك جيداً". وأردف متسائلاً "ما رأيكم؟".

ولتوضيح وجهة نظره، أشار فولودين إلى الصحافية مارينا أوفسيانيكوفا التي اشتهرت في منتصف مارس (آذار) عندما رفعت لافتة تقول "لا للحرب" على شاشة تلفزيون روسي أثناء بث مباشر.

تركت أوفسيانيكوفا وظيفتها في القناة الروسية العامة "بيرفي كانال"، وصارت مراسلة في أوكرانيا وروسيا لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، وفق ما أعلنت الأخيرة الإثنين.

وتابع رئيس مجلس الدوما متحدثاً عن الصحافية "ستعمل الآن لصالح إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وتبرّر تسليم الأسلحة للنازيين الجدد الأوكرانيين، وإرسال مرتزقة أجانب لمحاربة جنودنا والدفاع عن العقوبات ضد روسيا".

ويستبعد أن يتم إقرار إجراء يسمح بسحب الجنسية من دون موافقة الرئيس فلاديمير بوتين.

لكن تصريحات فياتشيسلاف فولودين توضح الأجواء العدائية المتزايدة في روسيا ضد أي صوت يعارض الهجوم العسكري في أوكرانيا الجاري منذ 24 فبراير (شباط).

كثّف الكرملين حملته القمعية في الأسابيع الأخيرة، واعتقل آلاف المتظاهرين، وحظر وسائل إعلام مستقلة ومواقع تواصل اجتماعي، واستعمل عبارات قوية مثل "تطهير" المجتمع و"الخونة".

ويتعرض معارضو التدخل العسكري للشيطنة باستمرار، وتلقى أشخاص انتقدوا العملية رسائل تهديد.