الكرملين يؤكد أن اجتماع نيهامر وبوتين كان قصيراً وفقاً لمعايير الفترة الأخيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف،الإثنين، إن "لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، لمناقشة الوضع في أوكرانيا كان قصيراً، وفقاً لمعايير الفترة الأخيرة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



ولم يدل بيسكوف بمزيد من التصريحات حول الاجتماع.

كانت المستشارية النمساوية قد ذكرت أن الاجتماع بين نيهامر والرئيس بوتين والذي عقد في مقر إقامة الأخير في نوفو أوجاريوفو بمنطقة موسكو، استغرق نحو الساعة.

وأضافت أن الرسالة الأهم التي وجهها المستشار إلى الرئيس الروسي هي أنه ينبغي أن تنتهي الحرب لأنه في الحرب لا يوجد سوى خاسرون من الجانبين.

وقال المستشار في بيان له إن "المحادثات التي تمت مع الرئيس بوتين كانت مباشرة وصريحة وصعبة للغاية ".

وقال نيهامر إنه "تحدث عن جرائم الحرب الروسية في بوتشا من بين أماكن أخرى وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين".

يشار إلى أن نيهامر هو أول زعيم أوروبي يستقبله بوتين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير(شباط)الماضي.

ولم يعرف بشكل فوري رد بوتين على مطالب المستشار النمساوي.