متظاهرون سودانيون يحيون الذكرى الثالثة للإطاحة بالبشير.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تجمعت حشود من المتظاهرين السودانيين في أجزاء من العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، الإثنين، في الذكرى الثالثة للإطاحة بعمر البشير.



وأطاحت بالبشير من السلطة التي أمسك بزمامها لثلاثة عقود مجموعة من كبار قادته العسكريين الذين دخلوا لاحقاً في ائتلاف حاكم مع الجماعات المدنية التي قادت احتجاجات على مدى شهور في 2019.

وانتهى ترتيب تقاسم السلطة هذا في 25 أكتوبر(تشرين الأول) عندما قام القادة العسكريون أنفسهم، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بانقلاب أوقع البلاد في اضطرابات اقتصادية وسياسية.

وقطع المتظاهرون طرقاً رئيسية وأحرقوا الإطارات وقرعوا الطبول ورددوا قصائد ثورية.

وجاءت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب على الرغم من الإجراءات الأمنية القمعية التي أودت بحياة 94 شخصاً وأدت إلى إصابة الآلاف، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة وشهر رمضان.

وأفطر المحتجون في الخرطوم في الشارع، مثلما فعلوا في احتجاجات كبرى الأسبوع الماضي، وزاد عددهم بعد غروب الشمس.

كما شوهدت احتجاجات في مدن رئيسية أخرى، منها بحري وأم درمان وبورتسودان ومدني والأبيض.