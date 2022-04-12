رئيس وزراء باكستان الجديد يدعو لبناء علاقات أفضل مع الهند وحل مسألة إقليم كشمير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دعا رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شريف، إلى فتح صفحة جديدة مع الهند، وحل أزمة إقليم كشمير، المتنازع عليه بين البلدين الجارين.



ووجه رئيس الوزراء الذي انتخبه البرلمان امس، دعوة إلى نظيره الهندي لحل نزاع كشمير، والعمل من أجل القضاء على الفقر في البلدين.

كما دعا شريف، في أول خطاب له بعد انتخابه من قبل البرلمان الباكستاني، إلى علاقات بناءة مع الولايات المتحدة.

ويتهم رئيس الوزراء السابق، عمران خان، الولايات المتحدة، بلعب دور في مؤامرة لعزله، لكن واشنطن تنفي ذلك.

شهباز شريف، أشار إلى أولويات حكمه في الجبهة الداخلية، عبر الاعتراف بالأزمة الاقتصادية، قائلا إن باكستان، متجهة إلى أكبر عجز في الميزانية والتجارة في تاريخ البلاد.

تعهد شريف بمعالجة أزمة اقتصادية أدت إلى وصول الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وإلى رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عقود.

وقال في أول كلمة له أمام البرلمان: "إذا كان علينا إنقاذ القارب الغارق، فكل ما نحتاجه هو العمل الجاد والوحدة".

وأضاف: "نحن نبدأ حقبة جديدة من التنمية اليوم".ويقول محللون إن شهباز، على عكس شقيقه نواز شريف، يتمتع بعلاقات ودية مع الجيش الباكستاني، الذي يسيطر تقليديا على السياسة الخارجية والدفاعية في الدولة المسلحة نوويا، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.

وأعلن البرلمان الباكستاني، امس، انتخاب الزعيم السياسي شهباز شريف، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لعمران خان.

وجاء إعلان انتخاب شهباز شريف؛ زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، على لسان القائم بأعمال رئيس البرلمان، الذي استقال في وقت سابق، أثناء جلسة حجب الثقة عن رئيس الوزراء الوزراء السابق عمران خان.

وحصل شهباز، وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، على 174 صوتا في البرلمان المؤلف من 342 عضوا.