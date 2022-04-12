نائب مندوبة الإمارات بمجلس الأمن: نراقب المفاوضات الروسية الأوكرانية ونراها تطورا إيجابيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال السفير محمد بوشهاب نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تراقب المفاوضات الروسية الأوكرانية وترى فيها تطورا إيجابيا.



وبشأن ملف اللاجئين الأوكرانيين، أكد بوشهاب الذي كان يتحدث في جلسة لمجلس الأمن، أن غالبية الفارين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة من النساء والأطفال.

وعقد مجلس الأمن امس جلسة بشأن أوكرانيا، حول "أهمية المشاركة السياسية للمرأة، وتأثير الوضع الحالي على النساء والأطفال".

وتؤيد دولة الإمارات حلا سليما للأزمة في أوكرانيا، وتبذل مساعي لتقديم المساعدات للمتضررين، حفاظا على سلامة المدنيين.

والثلاثاء الماضي قالت السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، سيكون خطوة أولى نحو السلام الشامل.

وأعلنت لانا نسيبة، في كلمة لها أمام جلسة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، حول التطورات في أوكرانيا، دعم دولة الإمارات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الوضع في البلاد.

مشيرة في سياق ضرورة تشكيل مثل تلك اللجنة إلى أن التكنولوجيا زادت من نطاق انتشار المعلومات المغلوطة والخاطئة وترويج الإشاعات.

المسؤولة الإماراتية اعتبرت أن وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا ضروري للمضي قدما نحو حل سلمي لهذه الأزمة.

وحثت في كلمتها على حماية المدنيين في أوكرانيا، والتعامل السريع مع إرسال المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون الأولوية لحماية المدنيين في أوقات النزاع.

فيما حثت أطراف النزاع الأوكراني على عدم المساس بالمواقع التراثية.