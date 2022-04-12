فرنسا تعلن 6 دبلوماسيين روس" أشخاصا غير مرغوب فيهم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت فرنسا، امس طرد 6 روس يعملون "تحت غطاء دبلوماسي" في سفارة موسكو بالعاصمة باريس، لتنضم بذلك إلى عدد من الدول التي اتخذت إجراءات مماثلة ضد دبلوماسيين روس لديها.



وأصدرت الخارجية الفرنسية بيانا جاء فيه، أن 6 عملاء روس "يعملون تحت غطاء دبلوماسي" أشخاص غير مرغوب فيهم، مشيرة إلى أنهم يعملون ضد المصالح الوطنية لبلادنا.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت عدة دول أوروبية طردا جماعيا لدبلوماسيين روس، فيما حذرت موسكو من رد "بنفس القوة".

وقالت ألمانيا إنها قررت طرد "عدد كبير" من الدبلوماسيين الروس المعتمدين في برلين على خلفية الحرب في أوكرانيا، بحسب وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، وبحسب "فرانس برس" يبلغ عددهم 40.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن إيطاليا طردت 30 دبلوماسيا روسيا بسبب مخاوف أمنية.

وكشف وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود عن أن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسيا روسيا بعد تقارير عن العثور على مقابر جماعية وقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

في المقابل، قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد ديميتري ميدفيديف إن روسيا سيكون لها رد بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية.