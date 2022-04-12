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وكالة: مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين إثر انفجار في صيدا بجنوب لبنان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

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لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون إثر انفجار وقع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء في صيدا بجنوب لبنان.

 

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله: إن" دوي انفجار سمع قرب مكتب تابع لحركة أمل في صيدا بجنوب لبنان، مضيفا أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين".

 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الانفجار الذي وقع بجنوب لبنان ناتج عن مخلفات حرب، وحدث داخل مخزن أسلحة قرب مبنى بلدية بنعفول.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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