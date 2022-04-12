الجيش اللبناني يفرض طوقا أمنيا بموقع انفجار صيدا واستمرار عمليات البحث عن مصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت-(أ ش أ):

فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا بمحيط الانفجار الذي شهدته منطقة بنعول بمدينة صيدا جنوبي لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، فيما تتواصل جهود الدفاع المدني اللبناني للبحث بين الأنقاض عن مصابين أو قتلى، وسط أنباء عن العثور عن قتيل و7 مصابين على الأقل حتى الآن.

وقامت فرق من الجيش اللبناني بالانتشار في أرجاء المنطقة وإجراء عمليات تمشيط، فيما دفع الصليب الأحمر بمزيد من سيارات الاسعاف لسرعة نقل المصابين وتوزيعهم على مستشفيات صيدا، بعدما تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الراعي بالمدينة.

ولم يتحدد بعد أسباب الانفجار الذي أدى إلى تدمير كامل لمبنى بلدية بنعفول ومركز تابع لكشافة الرسالة التابعة لحركة أمل، وإصابة مبنى مجاور، فيما لم تتحدد حتى الآن الخسائر المادية والأضرار الناتجة عن الانفجار وكيفية حدوثه.