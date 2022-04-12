تسيير حركة قطار بالمنيا بعد تعطله بسبب تيل فرامل

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

تعطل أحد القطارات بمحطة في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بسبب تعطل تيل الفرامل وتوقفه مما تسبب فى حدوث تصاعد أدخنة، وعلى الفور جرى تحريك جرار القطار والتوجه به إلى محطة القطار بمدينة أبوقرقاص، وجرى تسيير حركة القطارات.

وبحسب مصادر، فإن أحد القطارات توقف بمحطة الروضة جنوب مدينة ملوي بسبب تيل الفرامل والذى تسبب في تصاعد أدخنة؛ ما أدى إلى توقف القطار، وتوجه السائق بالجرار الى محطة القطار بمدينة أبوقرقاص وجرى إصلاح العطل وتسيير حركة القطارات من جديد.

وكانت محطة قطارات الروضة، قد شهدت تعطل أحد القطارات بالمحطة إثر توقف تيل الفرامل مما أدى إلى توقف القطار، وعلى الفور جرى إصلاحة وتسيير حركة القطارات.