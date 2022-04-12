شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. مصرع 25 شخصًا إثر فيضانات وانهيارات أرضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم، وفقد آخرون، جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن عاصفة استوائية ضربت وسط وجنوب الفلبين.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في الفلبين، في بيان، أن قرابة 18 ألف شخص فروا من منازلهم نحو ملاجئ طوارئ، فيما تسببت العاصفة في سيول وفيضانات غمرت مئات المنازل، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، والعديد من الطرق.

يُذكر أن العاصفة الاستوائية والتي يطلق عليها محليًا أجاتون، وصلت إلى اليابسة الأحد الماضي محملة برياح سرعتها تصل إلى 65 كيلومترًا في الساعة، وزوابع وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة.