شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل سمير نائبة التنسيقية تحصل على موافقة لفرش مسجد بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موافقة من وزارة الأوقاف لفرش مسجد الرحمة بقرية المنصورية مركز ومدينة منشأة القناطر، بالتعاون مع النائب أحمد رمزي عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين.

وجاء فى الخطاب الموجه من الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش بوزارة الأوقاف للنائبة، أنه تم بحث الطلب المقدم بتزكية من النائبة مارسيل سمير بشأن فرش مسجد الرحمة بالمنصورية، بمعرفة الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، وأنه تمت الموافقة على إدراج المسجد المذكور ضمن خطة الفرش، وأن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا في تلبية الطلبات، في ضوء القواعد واللوائح المعمول بها تيسيرا على المواطنين، وفقا للإمكانات المتاحة.

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .