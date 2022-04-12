التعاون الخليجي: القيادة العسكرية الموحدة ركيزة أمن واستقرار دول المجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، أن القيادة العسكرية الموحدة تمثل ركيزة أمن واستقرار ودرع لحماية وصون مقدرات ومنجزات دول المجلس، ومصدر عز وفخر لكافة أبناء دول مجلس التعاون.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن تصريحات الحجرف جاءت خلال زيارته الحجرف لمقر القيادة العسكرية الموحدة الاثنين في مدينة الرياض، حيث كان في استقباله قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، وكبار ضباط القيادة.

واطلع الحجرف خلال الزيارة على الواجبات والمهام التي تقوم بها القيادة العسكرية الموحدة والوحدات التابعة لها، والخطوات التي تمت لتفعيل هذه الواجبات والمهام.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن القيادة العسكرية الموحدة تعتبر من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، معرباً عن شكره وتقديره للقادة والضباط والأفراد، على ما يقومون به من جهود كبيرة.

كان قد تم إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون هي مؤلفة من جيوش الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي، عام 1982 خلال الحرب العراقية الايرانية، تهدف القوة إلي حماية أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي وهى السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر وعمان.