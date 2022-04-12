محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الثقافة بانتصارات العاشر من رمضان.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الإثنين، ونائبه عمرو البشبيشي، الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، واحتفالات هيئة قصور الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية، بالمركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ.

وعلى هامش الاحتفال افتتح محافظ كفر الشيخ، معرض الفن التشكيلي لإقليم شرق الدلتا الثقافي، واستهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها محمد الطويل، وتلاها ابتهالات، وأغاني ادينية، وعددًا من الفقرات الغنائية لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية، بقيادة الدكتور سهير مجدي، وكيل كلية التربية النوعية.

وخلال كلمته قال محافظ كفر الشيخ، إن حرب أكتوبر، العاشر من رمضان، أسهمت في تغيير وجه العالم، ودور القوات المسلحة في تحقيق الانتصار، وتلك الملحمة الوطنية أبرزت قوة الإرادة المصرية، وشجاعة الجندي المصري في مواجهة الصعاب.

وتابع أن شهر رمضان يعد شهر الانتصارات للمسلمين على مر التاريخ، ورغم كل التحديات فإن مصر قوية على مر العصور وقادرة على تحقيق التنمية والرخاء لأجل أبنائها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الجيش المصري العظيم في أكتوبر 73 حقق انتصارات تاريخية كبيرة أعادت لمصر والعرب الهيبة والعزة والكرامة في السادس من أكتوبر العاشر من رمضان.

حضر الاحتفالية اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير فرع الأمن الوطنى بكفر الشيخ، والعميد محمد علاء، بالأمن الوطني، واللواء ياسر حفناوي ، السكرتير العام للمحافظة، وهيام الطباخ، عضو مجلس النواب، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري، والمقدم أيمن كمال نائب المستشار العسكري.

كما حضر كل من، أمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة، ووفد من المجلس القومي للمرأة نجا عاطف، وهويدا بلتاجي، والدكتورة سماح جاد مدير عام الطب الوقائي، وماجدة عمر بالتضامن الاجتماعي، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.