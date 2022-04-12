"بينها كتب".. القبض على المتهمين بسرقة شقة الكاتب الراحل سيد القمني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمديرية أمن الشرقية من إحدى المواطنات (مقيمة بدائرة القسم)، باكتشافها سرقة (2 شاشة تليفزيون - ميكروويف – لاب توب - فرن كهرباء - بعض أدوات المطبخ - مجموعة من الكتب) من شقة والدها المتوفـى الكاتب سيد القمني، الكائنة بذات العنوان.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وأرشدا عن (عدد 59 نسخة كتاب لوالدها المتوفى- شاشة تليفزيون- 4 أواني)، لدى (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم) وأمكن ضبطه.