للوفاء بالتزاماتها في الحوادث والحروب.. السيسي يأذن لوزير المالية بضمان رحلات مصر للطيران لروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقانون رقم 20 لسنة 2022 بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من / وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

وينص القانون على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربيـة، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من / وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية ، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف .

وأضاف القانون أن يسرى الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا مـن تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائـه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة . وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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