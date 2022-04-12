سقط عليهم خشب بناء.. مصرع طالب وإصابة آخر في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

لقي طفل مصرعه وأصيب آخر بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مساء الإثنين، سقطت عليهم "عِروق خشب"، ونُقلت جثة المتوفى والمصاب إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، بمصرع طالب بالصف الأول الإعدادي يُدعى "أحمد.س.م.ا" 12 عامًا، من قرية منشأة سلطان بدائرة المركز والذي تصادف مروره لحظة سقوط عرق خشب لأحد المباني تحت الإنشاء، ما أدى لوفاته، فيما سقط عرق آخر في نفس الوقت وأصاب نجل عمه المرافق له.

حررت الشرطة محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي بدورها قررت عرض الجثة على الطب الشرعي، واستدعاء صاحب العقار للتحقيق معه حول الحادث.​