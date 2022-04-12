حاكم دونيتسك: مقتل 3 أشخاص في ضربات روسية على المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية “بافلو كيريلينكو” في منشور على تيليجرام أنّ ثلاثة أشخاص قتلوا وثمانية مدنيين أصيبوا في ضربات روسية على المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل مما أورده الحاكم عن الهجوم.

من جهتها، أفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني “إيرينا فيريشتشوك” في منشور على الإنترنت بأنه تم إجلاء 4354 شخصا من مدن البلاد عبر ممرات إنسانية اليوم الاثنين.

وأضافت أنّ من بين هؤلاء 556 من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة.

الى ذلك، كشفت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا أنّها انتشلت جثث سبعة أشخاص دفنوا تحت أنقاض مبنيين سكنيين شاهقين في بلدة بوروديانكا قرب كييف اليوم الاثنين.

ويسعى أكثر من مئتي من عمال الإنقاذ للعثور على السكان المفقودين منذ أن استعادت أوكرانيا المدينة الواقعة غربي كييف، بعدما بدأت القوات الروسية الانسحاب من المنطقة في أواخر الشهر الماضي.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية في بيان إن الجثث التي انتُشلت ترفع إجمالي عدد القتلى هناك إلى 19 شخصا عُثر عليهم تحت الأنقاض.

في سياق متصل، لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه اليومي عبر الفيديو في ساعة متأخرة، الى أنّ القوات الروسية قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا ، لكنه لم يقل إنّ أسلحة كيماوية قد استُخدمت بالفعل.

ووردت تقارير غير مؤكدة اليوم تشير إلى استخدام أسلحة كيماوية في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بجنوب أوكرانيا.