تباطؤ الطلب الصيني والإفراج عن الاحتياطيات.. النفط يهبط دون الـ 100 دولار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 12:27 صباحًا

دفعت الاغلاقات التي تفرضها الصين نتيجة تفشي فيروس كورونا، واعلان دول وكالة الطاقة الدولية الافراج عن كميات من الاحتياطيات، أسعار النفط الى الانخفاض.

اذ هبطت الأسعار حوالي أربعة بالمئة اليوم الاثنين دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت للتراجع عن مستوى 100 دولار للبرميل.

وأغلق خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى منذ 25 شباط، اليوم التالي لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 4.30 دولار، أو 4.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 98.48 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 16 آذار.

كما أغلقت عقود الخام الأميركي منخفضة 3.97 دولار، أو 4.0 بالمئة، إلى 94.29 دولار.

هذا وتباطأ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بفعل إغلاقات مرتبطة بكوفيد-19 في شنغهاي المركز المالي للبلاد. وبدأت المدينة تخفيف الإغلاق في بعض المناطق اليوم الاثنين على الرغم من تسجيل مستوى قياسي للإصابات الجديدة بكوفيد-19 يزيد على 25 ألف إصابة.

وللمساعدة في تعويض نقص في الخام الروسي بعد فرض عقوبات على موسكو، ستفرج الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة، عن 240 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية على مدار الأشهر الستة القادمة.

وقال محللون إن أحجام السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي تعادل 1.3 مليون برميل يوميا على مدار الأشهر الستة المقبلة، وهو ما يكفي لتعويض نقص قدره مليون برميل يوميا في المعروض من النفط الروسي.