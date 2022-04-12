بايدن: ليس من مصلحة الهند أن تشتري مزيدًا من النفط الروسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

عقد الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” عبر الفيديو مدّة ساعة،وصفها المسؤولون الأميركيون بأنها “دافئة” و”صريحة”.

ووفق مسؤولين أميركيين، أبلغ بايدن رئيس الوزراء الهندي أن شراء المزيد من النفط الروسي ليس في مصلحة الهند ويمكن أن يعرقل رد الولايات المتحدة على الحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤول إنّ بايدن لم يصل إلى حد تقديم “طلب صريح” لمودي اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الهند لديها مخاوف بشأن تعزيز العلاقات بين روسيا والصين.

غير أنّه أبلغ مودي بأن تعزيز وضع الهند على المستوى الدولي لن يتحقق بالاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

أمّا المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي فقالت: “أوضح الرئيس أنه ليس من مصلحتهم زيادة” واردات النفط الروسي.

وجرت محادثات موسعة بين أكبر ديمقراطيتين في العالم، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لمزيد من المساعدة من الهند لممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا والذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

واشار مودي الى أنه”في الآونة الأخيرة، كانت أنباء مقتل مدنيين أبرياء في مدينة بوتشا مقلقة للغاية. نددنا بها على الفور وطالبنا بإجراء تحقيق مستقل”،كاشفًا أنه اقترح خلال محادثات أجراها في الفترة الأخيرة مع روسيا أن يجري الرئيس فلاديمير بوتين محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي.

وحاولت الدولة الواقعة في جنوب آسيا موازنة علاقاتها مع روسيا والغرب، لكنها على خلاف الأعضاء الآخرين في دول الحوار الأمني الرباعي، الذي يضم أيضا الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، لم تفرض عقوبات على روسيا.

وكان بايدن، قد ذكر أنّ الهند هي الوحيدة من بين دول الرباعي التي كانت “مترددة إلى حد ما” في اتخاذ إجراءات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

واشترت الهند 13 مليون برميل على الأقل من النفط الخام الروسي منذ غزو أوكرانيا في أواخر شباط، بعد أن أغرتها التخفيضات الكبيرة في أعقاب العقوبات الغربية على الكيانات الروسية. وذلك مقارنة بنحو 16 مليون برميل للعام الماضي بأكمله، بحسب البيانات التي جمعتها رويترز.