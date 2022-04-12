أوكرانيا تتهم روسيا باحتجاز الكثير من المدنيين في السجون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

اتهمت “إيرينا فيريشتشوك” نائبة رئيس الوزراء الأوكراني روسيا اليوم الاثنين باحتجاز مدنيين ، بينهم صحفيون ونشطاء ومسؤولون منتخبون ، في سجون على الأراضي الروسية.

وقالت فيريشتشوك في تصريحات تلفزيونية “لدينا الكثير من القساوسة والصحفيين والنشطاء ورؤساء البلديات والمدنيين عموما موجودون في السجون ، ليس على سبيل المثال ، حتى على أراضي أوكرانيا ولكن في (مناطق) كورسك وبريانسك وروستوف (في روسيا) … إنهم محتجزون قسريا”.

في سياق آخر، أعلنت السلطات في أربع مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا أنها عززت الإجراءات الأمنية اليوم الاثنين بسبب ما وصفته “باستفزازات محتملة” من الجانب الأوكراني.

واتهمت موسكو، التي أرسلت آلاف الجنود إلى أوكرانيا في ما تسميه “عملية عسكرية خاصة”، الجمهورية السوفيتية السابقة باستهداف مناطقها الحدودية، بما شمل قصف مستودع للوقود في مدينة بيلجورود هذا الشهر.

وقالت السلطات في مناطق بيلجورود وفورونيج وبريانسك وكراسنودار وشبه جزيرة القرم إنها تعزز الأمن وحثت المواطنين على توخي المزيد من الحذر. وكانت منطقة كورسك الأخرى المتاخمة لأوكرانيا أول من أعلن إجراءات مماثلة أمس الأحد.