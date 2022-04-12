زيلينسكي: يهاجم سياسة الأكاذيب الروسية

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وقال «إنه بينما تحاول أوكرانيا محاسبة كل وغد جاء إلى بلادنا تحت العلم الروسي وقتل شعبنا، فإن روسيا تحاول التنصل من المسؤولية، في اتهام وجهه إلى روسيا خلال خطاب عبر الفيديو ألقاه أمس الأول».
وأكد زيلينسكي «إنهم يبررون لأنفسهم وينكرون. وينكرون أي مسؤولية. إنهم يكذبون».
وتساءل «ماذا تفعل روسيا؟ ماذا يفعل مسؤولوها ومن يتولون الدعاية فيها والمواطنون العاديون الذين يكررون ما يسمعونه عبر الشاشات» ؟
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