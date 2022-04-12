الصين تتهم مسؤولا حزبيا بالرشوة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت السلطات الصينية رئيس الحزب الشيوعي السابق في مدينة هانجتشو بتلقي رشاوى «ضخمة»، مما أدى إلى تصعيد تحقيقات الفساد في المدينة الغنية الواقعة شرقي البلاد، حيث يوجد المقر الرئيس لشركتي «آنت جروب» و»علي بابا جروب»، المملوكتين للمياردير جاك ما. وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء اليوم الاثنين بأن الحكومة ستقاضي تشو جيانجيونج بسبب ما تردد عن حصوله على رشاوى، بحسب ما ورد في بيان على الموقع الالكتروني للادعاء العام، دون أن يحدد فيه أسماء أي شركات، إلا أن التحقيق الأوسع بشأن قضية تشو، الذي كان قد تم إلقاء القبض عليه في فبراير الماضي، كان مرتبطا بشركة «آنت» العملاقة للخدمات المالية.



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