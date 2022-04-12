رئيس وزراء سنغافورة يحذر من عزل الصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج الولايات المتحدة من عزل الصين بسبب موقفها من الحرب في أوكرانيا بتصويرها على أنها معركة بين الدول الديمقراطية والأوتوقراطية وهو ما يمكن أن يتسبب في تعقيد علاقة متوترة بالفعل بين القوتين، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء اليوم الاثنين. وقال لونج في تصريحات نشرها مكتبه «يجب أن تكونوا حذرين من عدم تعريف المشكلة المتعلقة بأوكرانيا بطريقة تلقائية إن الصين على الجانب الخطأ بالفعل».



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