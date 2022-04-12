الإفراج عن نائب رئيس الإكوادور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفرجت السلطات الإكوادورية عن خورخي جلاس النائب السابق لرئيس البلاد، المدان في اتهامات بالفساد، قبل انقضاء كامل فترة عقوبته.

وخرج جلاس، الذي كان نائبا للرئيس رفائيل كوريا خلال الفترة بين 2013 إلى 2017، من سجن في مدينة لاتاكونجا، على بعد 90 كلم جنوب العاصمة كيتو، بعد حوالي 4 أعوام ونصف قضاها في السجن، وظهر أمام العشرات من الأنصار الذين يحملون العلم الإكوادوري، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأصدر قاض يوم السبت أمرا بالإفراج عن جلاس قائلا «إن سلامته الجسدية والعقلية في خطر».