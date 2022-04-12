شكرا لقرائتكم خبر الإفراج عن نائب رئيس الإكوادور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخرج جلاس، الذي كان نائبا للرئيس رفائيل كوريا خلال الفترة بين 2013 إلى 2017، من سجن في مدينة لاتاكونجا، على بعد 90 كلم جنوب العاصمة كيتو، بعد حوالي 4 أعوام ونصف قضاها في السجن، وظهر أمام العشرات من الأنصار الذين يحملون العلم الإكوادوري، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأصدر قاض يوم السبت أمرا بالإفراج عن جلاس قائلا «إن سلامته الجسدية والعقلية في خطر».
كانت هذه تفاصيل خبر الإفراج عن نائب رئيس الإكوادور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.