تدمير سيارة إرهابية مفخخة في الصومال

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وأفاد ضباط أمنيون في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس، بأن القوات الأمنية تمكنت من القضاء على عدد من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية وإفشال مخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في المنطقة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية الصومالية تقوم بجهود كبيرة لمنع أي تهديد للشعب الصومالي، والقضاء على العناصر الإرهابية.
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