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تدمير سيارة إرهابية مفخخة في الصومال

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت قوات الأمن الصومالية تدمير سيارة مفخخة في عملية نفذتها بمحافظة غلمدغ بوسط البلاد.

وأفاد ضباط أمنيون في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس، بأن القوات الأمنية تمكنت من القضاء على عدد من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية وإفشال مخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في المنطقة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية الصومالية تقوم بجهود كبيرة لمنع أي تهديد للشعب الصومالي، والقضاء على العناصر الإرهابية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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