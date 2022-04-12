شكرا لقرائتكم خبر مصر تستعد لإعلان سيناء خالية من الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مسؤول مصري أمس أن إعلان سيناء خالية من الإرهاب بات وشيكا عقب التقدم الكبير في المعارك التي تخوضها مصر على الإرهاب.

وقال محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، «إن التنمية تسبق الأمن دائما حيث تشهد سيناء حاليا عملية إحلال وتجديد لكافة المرافق التي تعرضت للتدمير جراء العمليات الإرهابية وبما يحقق طموحات الأهالى وفي كافة المجالات من الصحة والتعليم والكهرباء وشبكات المياه الآمنة والصحية.

وأكد الحرص على إحداث نقلة نوعية تنموية شاملة وبكافة القطاعات الخدمية بشمال سيناء ما يؤدي إلى تحقيق الأمن وباتت سيناء تشهد حالة من الاستقرار بعد نحو 8 سنوات من مواجهة الإرهاب.

وأضاف «إن الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبيرة في مختلف المجالات في شمال سيناء.

جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة شمال سيناء أمس بذكري انتصار العاشر من رمضان في عام 1973.

على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أمس الممثل الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جيلمور.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المصرية لتعزيز حقوق الإنسان والتطورات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية المصرية، وذلك في إطار الحوار والتشاور مع الشريك الأوروبي.