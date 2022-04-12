مقتل وإصابة 5 مسلحين من قسد السورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر سورية أمس بمقتل وإصابة خمسة مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم قرب بلدة الهيشة بريف الرقة الشمالي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المصادر قولها «إن الفصائل الشعبية استهدفت بعبوة ناسفة سيارة عسكرية تقل مسلحين من ميليشيات قسد قرب بلدة الهيشة 55 كم شمال الرقة، ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة واحتراق السيارة».

وأشارت المصادر إلى أنميليشيات قسد استقدمت تعزيزات من مسلحيها وفرضت طوقا أمنيا حول المكان.

وتشهد الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيات قسد المدعومة أمريكيا، كثافة منذ عدة أشهر.