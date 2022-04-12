شكرا لقرائتكم خبر 4.3 ملايين يمني فروا بسبب الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الأمم المتحدة أمس عن نزوح 30 ألف شخص يمني منذ مطلع العام الحالي 2022م.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تغريدة عبر تويتر «فر نحو 30 ألف يمني من ديارهم خلال مطلع العام الحالي 2022».

وأضافت «هذا العدد من النازحين يضاف إلى 4.3 ملايين شخص نزحوا منذ بداية الحرب».

وشددت المنظمة على أن «السلام والاستقرار الدائم في اليمن سيمكنها وشركاءها من العمل على إيجاد حلول دائمة».

وتسببت الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سبع سنوات بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة، حيث بات نحو ثلثي السكان بحاجة إلى المساعدة للبقاء على الحياة فيما فر الملايين منهم من منازلهم خوفا على حياتهم.

على صعيد متصل، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس إلى صنعاء، في أول زيارة له إلى العاصمة اليمنية منذ تعيينه بمنصبه في أغسطس2021، وبدء مهامه رسميا في سبتمبر الماضي، وعقب رفض حوثي متكرر لمساعي السلام الأممية. وتهدف زيارة غروندبرغ لتعزيز الهدنة وتثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه المنظمة الدولية سابقا في اليمن.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي زعيم جماعة الحوثي ورئيس حكومة صنعاء وقيادات من الميليشيات. وأكدت البعثة الأممية بتغريدة على تويتر، أن غروندبرغ سيلتقي مسؤولين حوثيين في العاصمة اليمنية من أجل بحث سبل المضي قدما في تعزيز تلك الهدنة، وذلك في أول زيارة له لليمن منذ تعيينه في سبتمبر من العام الماضي خلفا للبريطاني مارتن غريفيث.

واستبقت ميليشيات الحوثي الانقلابية زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بأربعة شروط جديدة، حيث اشترطت عودة عمليات البنك المركزي اليمني وصرف المرتبات والإغاثة وإطلاق الرحلات العلاجية عبر مطار صنعاء.

وقال عضو ما يسمى بـ»المجلس السياسي الأعلى»، محمد علي الحوثي، في حسابه على «تويتر» متحدثا عن زيارة المبعوث الأممي «بماذا سيأتي؟ بعودة عمليات البنك وصرف الرواتب أم بالإغاثة التي خفضتها أمريكا أم بإطلاق الرحلات العلاجية التي تعهدت بها منظمة الأمم ولم تف بها حتى الآن، أم بماذا؟».

وكان المبعوث الأممي دعا الجمعة الماضي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، جميع الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس والالتزام بالهدنة، بعد أن أكد الجيش اليمني حصول عدد من الخروقات الحوثية، ولا سيما في محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز. ومن المفترض أن تستمر خطة الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة شهرين.

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