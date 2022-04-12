شكرا لقرائتكم خبر قوات الدعم السريع تنقذ 9 سودانيين على حدود ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية العقيد ركن، عثمان علي عبدالجيد، في تصريح له أمس، أن قوات متحرك درع الصحراء تلقت بلاغا من أحد المواطنين يفيد
بتعطل سيارتهم في الصحراء وعلى متنها (9) أفراد وأكثر من (100) رأس من الضان لما يقارب أسبوعا.
وبين أن قواته انتشرت على الفور بحثا عنهم وعثرت عليهم بعد بحث طويل في وضع إنساني صعب للغاية، وتم تقديم العون اللازم لهم من خدمات طبية وطعام وماء ومن ثم إجلائهم إلى قاعدة الشفرليت العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الدعم السريع تنقذ 9 سودانيين على حدود ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.