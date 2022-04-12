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قوات الدعم السريع تنقذ 9 سودانيين على حدود ليبيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت قوات الدعم السريع السودانية متحرك درع الصحراء المرابط بالحدود السودانية الليبية من إنقاذ 9 مواطنين سودانيين من موت وشيك بعدما تاهوا في عرض الصحراء الكبرى بين البلدين في ظل ظروف إنسانية بالغة الخطورة إثر نفاد مدخراتهم من الأكل والماء والوقود لمدة خمسة أيام كاملة.

وأوضح قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية العقيد ركن، عثمان علي عبدالجيد، في تصريح له أمس، أن قوات متحرك درع الصحراء تلقت بلاغا من أحد المواطنين يفيد

بتعطل سيارتهم في الصحراء وعلى متنها (9) أفراد وأكثر من (100) رأس من الضان لما يقارب أسبوعا.

وبين أن قواته انتشرت على الفور بحثا عنهم وعثرت عليهم بعد بحث طويل في وضع إنساني صعب للغاية، وتم تقديم العون اللازم لهم من خدمات طبية وطعام وماء ومن ثم إجلائهم إلى قاعدة الشفرليت العسكرية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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