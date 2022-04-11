شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش ملف التعديات على الأراضى الزراعية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.

وحسب ما أكده، النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ملف التصدي لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، موضحا أنه من الضروري العمل على إزالة المخالفة من المهد، ومتابعة المحليات لتلك المخالفات من بدايتها والتصدي لها بمنعها.

وكانت اللجنة قد حرصت خلال الأسبوع الجاري على عقد سلسلة اجتماعات لمناقشة عدد من القضايا الهامة على المستوى المحلى، منها تقنين المواقف العشوائية، وتنظيم وإدارة المخلفات، والتعدي على الأراضي الزراعية، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات

وكان مجلس النواب قد أصدر تقريرا عن حصاد الأعمال خلال الربع الأول من عام 2022 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حيث شهد عمل المجلس نشاط مكثف لإقرار عدد من التشريعات المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن والمواطن،

وعقدت اللجان النوعية للمجلس العديد من الاجتماعات خلال أول ثلاثة أشهر من 2022، بلغت (1451) اجتماعاً، استغرقت حوالي (1782) ساعة عمل، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو (454) تقريراً، نظر منها المجلس (395) تقريراً، و قامت بـ(16) زيارة ميدانية للوقوف على متطلبات المواطنين في العديد من المناطق، وناقشت عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بلغت نحو (1534) طب إحاطة تمثل جميعها طرح لمشكلات المواطنين لإيجاد حلول جذرية لها بالاشتراك مع المسئولين من السلطة التنفيذية.