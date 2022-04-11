بالصور.. ننشر أول نموذج لامتحان "البابل شيت" للشهادة الإعدادية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصل "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، على أول نموذج تجريبي لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في محافظة بورسعيد، بنظام "البابل شيت" وميكنة تصحيح الامتحانات.

وسيكون للامتحان الواحد 3 نماذج بنفس الأسئلة مع اختلاف ترتيبها، وتتكون الورقة من 70% أسئلة موضوعية للاختيار من بين 4 اختيارات، و30% أسئلة مقالية، ويسجل بالورقة اسم الطالب ورقم جلوسه و"باركود" لكود الطالب ورقم مسلسل.

ويظلل الطالب إجابة واحدة لكل سؤال، ويمكنه استخدام القلم الرصاص للتظليل، ولكنه عليه عند تغيير الإجابة التأكد من مسحها جيدا، وعدم ثني الورقة أو ترك سؤال دون إجابة، وكذلك عدم استخدام المزيل عند مسح الإجابة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن الخميس الماضي عن عقد امتحان الشهادة الإعدادية بنظام "البابل شيت" في محافظة بورسعيد، قائلا عبر الجروب التعليمي "معا نستطيع " على تطبيق واتس أب: "نحن نساعد المحافظ لإنجاح هذه التجربة في بورسعيد وإن شاء الله تكون على أفضل حال".​