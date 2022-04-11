ما هو متحور كورونا الجديد "XE"؟ متحدث الصحة يكشف 3 معلومات عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن متحور أوميكرون كان له نوعين فرعيين هما "BA1"، و"BA2" وأدى امتزاجهما إلى ظهور التحور المؤتلف "Xe".

وكشف عبدالغفار، في منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي بـ"فيسبوك" عن أعراض "Xe" وهي نفس الأعراض المعروفة للإصابة بأوميكرون وتشمل:

1- شدة التحور المؤتلف الجديد أقل بكثير من متحور دلتا.

2- نسبة انتشاره 10% من "BA2".

3- لا يوجد دليل على أنه سيؤدي إلى زيادة نسبة دخول المستشفيات والعناية المركزة.

وتعليقًا على بيانات الصحة اليومية، قال متحدث الصحة، إنه حتى السبت الماضي معدلات الإصابة المجتمعية قلت بشكل كبير، ومعدلات دخول المستشفيات ونسب الإشغال قلت بشكل ملحوظ، ومعدلات التلقيح ارتفعت وتجاوزت 53% من الفئات المستهدفة، وتم تسجيل أقل معدل وفيات منذ بدء الجائحة.