بالفيديو.. تفاصيل "البابل شيت" وميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا اليوم الإثنين، مع قيادات مديرية التربية والتعليم، بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، لعرض تفاصيل تطبيق "البابل شيت" وميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.

أشار المحافظ، خلال الاجتماع، إلى أنهم ينسقون مع وزارة التربية والتعليم منذ قرابة شهرين للوصول إلى الوضع الحالي لامتحانات الشهادة الإعدادية، مضيفا:"بدون التعليم لن نخطو خطوة أو تتقدم مصر، وبدون التعليم لن يكون هناك مستقبل لأبنائنا لذلك كمحافظ أهتم بهذا الملف من أجل أولادي أبناء بورسعيد في ظل الضغوط الواقعة على أبنائي التلاميذ وأولياء الأمور وإدارة المدرسة، وخوفي على أبنائي وأحفادي في بورسعيد وراء هذه القرارات".

وتابع حديثه: "عدم اتضاح الرؤية لدى ولي الأمر ينعكس على الطالب لأن ولي الأمر يريد مجموع من خلال الدروس الخصوصية وليس التعلم، والهدف من عملية التقويم - الامتحانات - ليس فقط الوقوف على مستوى أداء الطلاب ولكن الإصلاح وعلاج السلبيات وتنمية الإيجابيات والعملية التعليمية ككل".​