السعودية: تفويج أكثر من مليوني معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

أعلن وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالمملكة السعودية، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه تم تفويج ما يقارب مليوني معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك حتى اليوم العاشر من رمضان، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الحجيلي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الإثنين، تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين، وتوفير أرقى الخدمات، واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة.

ودعا الحجيلي المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق "اعتمرنا" وتطبيق "توكلنا"، مضيفًا أن وكالة التفويج وإدارة الحشود بالمملكة السعودية سخَّرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل.