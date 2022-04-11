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خناقة حريم.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين في قنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب شاب و3 سيدات، اليوم الاثنين، في مشاجرة بالشوم نشبت بين عائلتين، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، اخطارًا بنشوب مشاجرة بالشوم بين عائلتين بقرية الغرب بهجورة بمركز نجع نجع حمادي، وأسفرت عن إصابة 3 سيدات وشاب

ووأسفرت المشاجرة " أسماء.ع.م، 25 عامًا، اشتباه بعد الارتجاج وشقيقها سعد. ع.م، 20 عامًا، سحجات بالجسم، ونعمة.ف.م 63 عامًا، سحجات بالجسم، وسعدية.م.ع، 35 عامًا، جرى نقلهم إلى مستشفى بهجورة لتلقى العلاج.

حرر محضر بالمشاجرة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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