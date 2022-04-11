البنتاغون: القوات الروسية تعزز قوتها شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، أن القوات الروسية تعزز صفوفها حول دونباس، خصوصًا قرب مدينة إزيوم الإستراتيجية، لكنها لم تبدأ بعد هجومها لبسط سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين «إنهم يعيدون تنظيم مواقعهم، ويركزون على دونباس»، مؤكدا أن ماريوبول «لا تزال مدينة متنازعا عليها» رغم أن سقوط هذه المدينة الإستراتيجية يبدو وشيكا.

وأشار مسؤول كبير في الوزارة إلى قافلة دبابات شمال إزيوم، موضحا أن البنتاغون يقدّر أن هذه القافلة تضمّ عناصر للقيادة والسيطرة، وكتيبة دعم لصيانة المروحيات وكتيبة لوجستية من قوات المشاة.

وأضاف أن القوات الروسية تعزز صفوفها أيضًا في جنوب غرب دونيتسك (شرق)، خصوصًا بالمدفعيات، لكن «لا نعتبر أن الهجوم الجديد قد بدأ».

وقال إن الجنرال دفورنيكوف كان يقود الهجوم في الجنوب في بداية الغزو، وقد حقق الروس نجاحًا في الجنوب أكبر من ذلك الذي حققوه في الشمال.