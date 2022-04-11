فرنسا تطرد 6 جواسيس روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي

وقالت الوزارة في بيان إنه «بعد تحقيق مطوّل، كشفت المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) الأحد 10 أبريل عن عملية غير شرعية نفذتها أجهزة المخابرات الروسية على أراضينا، ستة عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي أعلنوا أشخاصا غير مرغوب فيهم».
وأضافت أنه «في غياب سفير روسيا، تم استدعاء المسؤول الثاني إلى وزارة الخارجية مساء اليوم لإبلاغه بهذا القرار».
من جانبه، أشاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بعمل جهاز الاستخبارات الفرنسي، وكتب على تويتر «عملية متميزة لمكافحة التجسس، تهاني لعملاء المديرية العامة للأمن الداخلي الذين عطّلوا شبكة من العملاء الروس غير الشرعيين».
وأضاف «في الخفاء، تسهر المديرية العامة للأمن الداخلي على مصالحنا الأساسية».
وكانت باريس أعلنت، الاثنين، الماضي طرد 35 دبلوماسيا روسيا، مشيرة إلى أن أنشطتهم «تتعارض» مع المصالح الفرنسية، موضحة أن الإجراء جزء من «نهج أوروبي».
وأوضحت وزارة الخارجية أن الجواسيس الستة يضافون إلى القائمة السابقة.
قامت العديد من الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا والنمسا وبولندا واليونان وكرواتيا بطرد أعداد كبيرة من الدبلوماسيين الروس منذ بدء غزو أوكرانيا.
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