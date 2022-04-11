شهباز شريف يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء باكستان

أدى شهباز شريف، اليمين الدستورية اليوم الاثنين، رئيسا لوزراء باكستان، بعد إقصاء حكومة عمران خان، في أعقاب تظاهرات موسعة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

واختار البرلمان الباكستاني شهباز شريف، زعيم حزب عصبة مسلمي باكستان - نواز، رئيساً جديداً للوزراء الإثنين، بعد الإطاحة بعمران خان بموجب تصويت بحجب الثقة الأحد.

وأعلن أياز صادق، رئيس مجلس النواب، فوز شريف بمنصبه بعد حصوله على تأييد 174 نائباً من مجموع 342 نائباً في البرلمان.