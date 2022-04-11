نشوب حريق في باخرة قبالة ساحل عدن

كشف مصادر إعلامية باليمن أن حريقا شب في إحدى البواخر المتواجدة قبالة سواحل مدينة التواهي بالقرب من مرفئ ميناء عدن. وأوضحت المصادر أن ستة عمال لقوا حتفهم بداخل إحدى فرق الباخرة أثناء اندلاع الحريق وهم من الجنسية الهندية فيما ما يزال مصير طاقم السفينة مجهولا حتى ساعة كتابة الخبر . وأضافت أن الباخرة التي تدعى "جوشي سمداني" وتعود ملكيتها لتاجر من جنوب إفريقيا كانت محملة بالفاصوليا.



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