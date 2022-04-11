البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف خلفا لعمران خان

3 أقطاب تهيمن على المشهد السياسي الفرنسي إثر الانتخابات الرئاسية كشفت الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية انقسام المشهد السياسي في هذا البلد إلى ثلاث كتل، هي الوسط واليمين المتطرف... باريس: الوكالات باريس: الوكالات 10 رمضان 1443 هـ 10 رمضان 1443 هـ

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