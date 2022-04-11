فرنسا تطرد 6 دبلوماسيين روس من أراضيها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 11:01 مساءً

تواصل الدول الاوروبية طرد الدبلوماسيين الروس من أراضيها، في اطار تضييق العلاقات الدبلوماسية مع روسيا في ضوء اجتياحها لأوكرانيا.

في هذا الاطار، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين أن ستة عملاء روس، يتظاهرون بأنهم دبلوماسيون، أشخاصًا غير مرغوب فيهم بعد أن خلص تحقيق أجرته أجهزة المخابرات الداخلية إلى أنهم يعملون ضد المصالح الوطنية الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “بعد تحقيق طويل للغاية، كشفت المديرية العامة للأمن الداخلي يوم الأحد العاشر من أبريل عن عملية سرية نفذتها أجهزة المخابرات الروسية على أراضينا”.

وأضافت “ستة عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي وثبت أن أنشطتهم تتعارض مع مصالحنا الوطنية تم إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم”.

إلى ذلك، هنّأ وزير الداخلية “جيرالد دارمانان” أفراد المديرية العامة للأمن الداخلي على تويتر على إحباط العملية. ولم يذكر تفاصيل عن طبيعة المهمة. كما رفضت وزارة الخارجية الإدلاء بتفاصيل.

وقالت وزارة الخارجية إنه في غياب سفير روسيا في باريس، استدعت الرجل الثاني لإبلاغه بأسباب الطرد.

أمّا وكالة تاس للأنباء فقد نقلت عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن “روسيا سترد على نحو متناسب”.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت عدة دول أوروبية طرد جماعي لدبلوماسيين روس، فيما حذرت موسكو من رد “بنفس القوة”.

وقالت ألمانيا إنها قررت طرد “عدد كبير” من الدبلوماسيين الروس المعتمدين في برلين على خلفية الحرب في أوكرانيا، بحسب وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، وبحسب “فرانس برس” يبلغ عددهم 40.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن إيطاليا طردت 30 دبلوماسيا روسيا بسبب مخاوف أمنية.