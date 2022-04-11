تركيا.. انخفاض نسبة البطالة إلى 10.7% خلال شباط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

سجّلت تركيا انخفاضًا بنسبة البطالة يقدّر بحةالي 2.5 نقطة على أساس سنوي لتسجل 10.7%.

ووفق بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، إنّ “نسبة البطالة في تركيا خلال شباط 2022 تراجعت بواقع 0.5 نقاط مقارنة مع كانون الثاني من العام ذاته”، لافتة الى أنّ عدد العاطلين عن العمل بلغ 3 ملايين و579 ألف شخص.

وكان معدل البطالة في تركيا خلال كانون الثاني الفائت قد استقر عند 11.4%، المسجل في كانون الأول 2021.

وبحسب بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، في شباط، بلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و859 ألف شخص.

وقد أظهرت البيانات نفسها ارتفاعا طفيفا بأعداد العاطلين عن العمل خلال كانون الثاني 2022، بواقع 21 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق له،مشيرةً إلى انخفاض معدل البطالة خلال كانون الثاني 2022، مقارنة بالشهر نفسه من 2021 بواقع 0.6 نقطة، ليصبح 11%.

وتجدر الإشارة أن ارتفاع عدد العاطلين رغم ثبات معدل البطالة يتعلق بالتغير في عدد السكان وبلوغ بعض الأشخاص السن القانونية للعمل.

الاقتصاد التركي يعاني بالفعل من أزمة عملة، ومعرّض بشكل خاص لصدمة الحرب في أوكرانيا المجاورة.

في السياق، أشارت ـ”وول ستريت جورنال”، الى أنّ تركيا تشتري أكثر من ثلث وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا، و85% من القمح المستورد من كل من روسيا وأوكرانيا.

كما يشكل الروس والأوكرانيون أكثر من ربع إجمالي السياح الوافدين إلى تركيا في المتوسط كل شهر خلال عام 2021.