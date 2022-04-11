إيطاليا والجزائر توقّعان اتفاقًا لزيادة واردات الغاز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 9:16 مساءً

وقّعت إيطاليا والجزائر اتفاقيات لتكثيف تعاونهما في قطاع الطاقة وزيادة صادرات الطاقة من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى إيطاليا.

ولفت رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراجي” الى أنّ الاتفاقات خطوة مهمة في مسعى إيطاليا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وأبلغ الصحفيين في الجزائر العاصمة عقب لقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنه ستكون هناك اتفاقات أخرى لاستبدال إمدادات الغاز الروسي إلى إيطاليا.

من جهتها، أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة في بيان، أنّها وقعت اليوم الاثنين اتفاقا لتوريد الغاز مع شركة إيني الإيطالية، لكنها لم تكشف عن تفاصيل بشأن الكميات.

وقال البيان إن سوناطراك حددت أيضا مع إيني أسعارا جديدة لمبيعات الغاز للعامين 2022 و2023 .

وكان مصدر في قطاع الغاز كشف لرويترز أنه من المتوقع أن تزود الجزائر إيطاليا بأربعة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا على أقصى تقدير.

ويُذكر أنّ الجزائر صدّرت 21.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا عام 2021.