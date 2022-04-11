البنتاغون: بوتن لم يحقّق أهداف حملته العسكرية في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 8:55 مساءً

تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، اذ انها تعزّز وجودها في الشرق لا سيما في اقليم دونباس بعدما انسحبت من محيط العاصمة كييف.

في هذا الاطار، أكّدت وزارة الدفاع الأميركية أنّ روسيا تعزز من قواتها في شرق أوكرانيا، لافتة الى أنّها تعيد نشر قواتها في دونباس للبدء بهجوم جديد.

واذ شدّدت في آخر تصريحاتها على أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتن” لم يحقّق أهداف حملته العسكرية في أوكرانيا، قالت البنتاغون: “نقوم بنحو 10 رحلات لأوكرانيا يوميا لنقل مساعدات عسكرية “.

وتطرّقت الى سجلّات الجنرالات الروس في حروبهم السابقة اذ قالت: ” جنرالات روسيا لديهم سجل حافل بالوحشية، رأينا ذلك في سوريا “.

كما أنها اعتبرت أنّ جلوس بوتين وزيلينسكي على طاولة المفاوضات أمر جيد.

وكان المستشار النمساوي “كارل نيهامر” قد أجرى محادثات “مباشرة وصريحة وصعبة” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الاثنين، في زيارة أثارت ردود فعل أوروبية متباينة منها الاندهاش والتشكيك والتنديد.

ونيهامر هو أول زعيم في الاتحاد الأوروبي يجتمع مع بوتين منذ أن أمر قواته بغزو أوكرانيا في 24 شباط.

وبينما تحتفظ النمسا عمومًا بعلاقات مع موسكو أوثق من معظم دول الاتحاد الأوروبي، لم يكن هذا هو الحال في الفترة الأخيرة.

كما أعرب نيهامر عن تضامنه مع أوكرانيا بعد الغزو الروسي، وندّد بجرائم الحرب الروسية الواضحة هناك، بينما انضمت حكومته إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في طرد الدبلوماسيين الروس، وإن لم يشمل ذلك سوى جزء صغير من الوجود الدبلوماسي الروسي الكبير هناك.