سلوفاكيا تدرس إرسال طائرات ميج 29 الى أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تواصل سلوفاكيا تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا في مقاومتها الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من 45 يومًا. فبعد ما زوّدت الجيش الأوكراني بمنظومة للدفاع الجوي من طراز “إس 300″، تدرس سلوفاكيا ارسال طائرات ميج 29.

في هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي “إدوارد هيجر اليوم الاثنين، أنّ بلاده ستدرس تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة سوفيتية الصنع ميج 29 إذا أمكن ترتيب حماية بديلة لمجالها الجوي”.

وبدأت الدول الغربية على نحو متزايد توريد أسلحة لأوكرانيا، لكنّ مناقشات سابقة بشأن توريد طائرات ميج 29- التي تستخدمها بولندا وبلغاريا أيضا- توقفت لأن هذه الخطط كانت محفوفة بمخاطر زيادة التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وتشغل سلوفاكيا المجاورة لأوكرانيا والعضو في حلف الأطلسي 12 طائرة ميج 29.

وقال هيجر ردا على سؤال أحد الصحفيين عن مطالبة الحلفاء بالمساعدة في تأمين المجال الجوي السلوفاكي وإمكان إعطاء أوكرانيا طائرات ميج 29: “بعد الطريقة التي تصرفت بها روسيا الاتحادية الآن، أصبح العتاد السوفيتي محفوفا بالمخاطر. لذلك فإن سؤالك مطروح ويخضع للدراسة”، مشيرًا الى أنّ “عتاد ما بعد الاتحاد السوفيتي ليس مستداما بدون الإمدادات الروسية ونحن حتى لا نريده في الوقت الحالي”.

وأضاف هيجر أن وزارة الدفاع تجري محادثات بشأن تأمين المجال الجوي بطائرات حربية.

وتتوقع سلوفاكيا تسلم أول شحنات من طائرات إف-16 الأميركية الصنع في عام 2024، من مجموعة قوامها 18 طائرة اتفقت على شرائها في 2018.